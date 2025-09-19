Варшава использует ситуацию с беспилотниками как предлог для наращивания вооружений. Минобороны Польши анонсировало упрощение процедуры закупки дронов и антидроновых систем.



Ранее сообщалось, что Варшава закупит у США 250 пусковых установок и ракеты к ним на общую сумму 780 млн долларов. Делается это якобы для защиты восточных рубежей НАТО. Этими целями оправдывают операцию "Восточный страж", которая, как заявил накануне президент Финляндии, стартует в Румынии и Польше.





В ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании и Германии. Однако жители восточного фланга не верят официальной версии Варшавы и высказывают собственные предположения о происходящем.

"Подумайте сами, с точки зрения интересов России открывать новый фронт в Румынии, Польше, странах Балтии и бить по польским полям и лесам просто нелогично. Это абсолютно бессмысленно, совершенно нелепо. А вот для другой стороны это выгодно. Можно нагнетать эскалацию. Может, не сразу сбивать российские пассажирские самолеты, но, например, дроны над Украиной, летящие в сторону Польши, и фактически втянуть Польшу в войну. Я утверждаю, мы максимум в течение 30-90 дней от полного вступления в эту войну. Причем на стороне проигрывающих", - поделился своим мнением житель Польши.

