В Польше упрощают закупку БПЛА якобы для защиты восточных рубежей НАТО
Варшава использует ситуацию с беспилотниками как предлог для наращивания вооружений. Минобороны Польши анонсировало упрощение процедуры закупки дронов и антидроновых систем.
Ранее сообщалось, что Варшава закупит у США 250 пусковых установок и ракеты к ним на общую сумму 780 млн долларов. Делается это якобы для защиты восточных рубежей НАТО. Этими целями оправдывают операцию "Восточный страж", которая, как заявил накануне президент Финляндии, стартует в Румынии и Польше.
В ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании и Германии. Однако жители восточного фланга не верят официальной версии Варшавы и высказывают собственные предположения о происходящем.
"Подумайте сами, с точки зрения интересов России открывать новый фронт в Румынии, Польше, странах Балтии и бить по польским полям и лесам просто нелогично. Это абсолютно бессмысленно, совершенно нелепо. А вот для другой стороны это выгодно. Можно нагнетать эскалацию. Может, не сразу сбивать российские пассажирские самолеты, но, например, дроны над Украиной, летящие в сторону Польши, и фактически втянуть Польшу в войну. Я утверждаю, мы максимум в течение 30-90 дней от полного вступления в эту войну. Причем на стороне проигрывающих", - поделился своим мнением житель Польши.
В США предлагают активизировать военное сотрудничество с Европой
Польскую истерию подогревают заокеанские ястребы войны. Двое сенаторов США - демократка и республиканец - представили законопроект об активизации американского военного сотрудничества с рядом стран на восточном фланге НАТО, включая Польшу и страны Балтии. Именно им в первую очередь будут оказывать помощь в сфере безопасности. Это должно включать в себя проведение совместных учений. В документ включен пункт и о дальнейшей помощи Украине.