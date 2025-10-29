Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Пусане прошли переговоры между лидерами Китая и США

В южнокорейском Пусане завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа. Перед началом переговоров было заявлено, что представители двух стран добились базового консенсуса по основному кругу проблем.

Штаты намерены установить довольно высокие тарифы на поставляемые в Америку китайские товары для того, чтобы ликвидировать отрицательное сальдо торгового баланса.

В последние дни появилось новое требование: Вашингтон хочет, чтобы Пекин прекратил закупки российских энергоносителей. Китай в свою очередь ограничил поставки редкоземельных элементов и чипов на рынки стран первого мира. 

Нынешняя встреча должна если не положить конец экономическим конфликтам, то, по крайней мере, остановить эскалацию торговых войн, которые могут нанести непоправимый ущерб мировой торговле.

