В Пусане прошли переговоры между лидерами Китая и США

В южнокорейском Пусане завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа. Перед началом переговоров было заявлено, что представители двух стран добились базового консенсуса по основному кругу проблем.

Штаты намерены установить довольно высокие тарифы на поставляемые в Америку китайские товары для того, чтобы ликвидировать отрицательное сальдо торгового баланса.

В последние дни появилось новое требование: Вашингтон хочет, чтобы Пекин прекратил закупки российских энергоносителей. Китай в свою очередь ограничил поставки редкоземельных элементов и чипов на рынки стран первого мира.