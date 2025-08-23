В США в результате ДТП с автобусом погибли как минимум 4 человека, в том числе ребенок

В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, возвращавшийся с Ниагарского водопада. Жертвами ДТП стали как минимум четыре человека, в том числе ребенок.



Всего в салоне было более 50 человек - практически все выжившие получили травмы той или иной степени тяжести. Сообщается, при движении по межштатной магистрали автобус по неизвестным причинам потерял управление и опрокинулся в кювет.



Полиция пытается разобраться в обстоятельствах ДТП.