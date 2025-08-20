Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 людей, среди жертв есть дети

В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 людей, среди жертв есть дети

По меньшей мере 71 человек погиб в результате столкновения автобуса с мотоциклом и грузовиком в провинции Герат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации представителя администрации провинции Ахмадуллы Муттаки, среди жертв 17 детей.

Сам Муттаки в соцсети X написал, что на месте работают пожарные.-

