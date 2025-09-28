3.64 BYN
В результате стрельбы в мормонской церкви Мичигана погибло 4 человека
Автор:Редакция news.by
Стали известны подробности стрельбы в мормонской церкви в штате Мичиган - 4 человека погибли, еще несколько пострадали.
Вооруженный мужчина открыл огонь внутри церкви, после чего вспыхнул пожар. Преступник ликвидирован.
На месте происшествия найдено три самодельных устройства, предназначенных для взрыва или поджога.
Трамп назвал стрельбу целенаправленным нападением на христиан в США и обещал содействие федеральных властей в расследовании