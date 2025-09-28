В результате стрельбы в мормонской церкви Мичигана погибло 4 человека

Стали известны подробности стрельбы в мормонской церкви в штате Мичиган - 4 человека погибли, еще несколько пострадали.

Вооруженный мужчина открыл огонь внутри церкви, после чего вспыхнул пожар. Преступник ликвидирован.

На месте происшествия найдено три самодельных устройства, предназначенных для взрыва или поджога.