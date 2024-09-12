ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В результате взрыва "коктейля Молотова" в одной из школ Чили пострадали 35 человек

В Чили в результате взрыва "коктейля Молотова" в школе пострадали 35 человек, 11 детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

По информации полиции, группа несовершеннолетних изготавливала опасный раствор в туалете учебного заведения. Одна из емкостей воспламенилась, произошла детонация.

Изображение

После инцидента в школе начался пожар, прибывшим на место ЧП пожарным службам удалось его ликвидировать. По информации местных властей, школьники намеревались использовать "коктейли Молотова" для участия в протестах.

в мире

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все