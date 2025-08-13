3.72 BYN
В РФ ввели ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp
В России приняли решение ограничить звонки в Telegram и WhatsApp, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на "Роскомнадзор".
"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - говорится в сообщении "Роскомнадзора".
В ведомстве указали, что, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.
"Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - подчеркнули в "Роскомнадзоре".
"Борьба со звонками преступников ведется последовательно. С 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества", - добавили в "Роскомнадзоре".