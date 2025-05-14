В России за сутки потушили 16 природных пожаров

На территории Амурской области России бушуют ландшафтные пожары. Ранее лесной пожар вспыхнул в городе Циолковский, который находится в 15 км от космодрома Восточный. Огненную угрозу удалось остановить.

За сутки потушено 16 природных пожаров на площади почти 200 тыс. га, но до стабилизации обстановки еще далеко. По предварительным данным, причиной разгула стихии являются местные жители. Если нарушения подтвердятся, то виновные понесут ответственность.