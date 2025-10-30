В Румынии ожидается увеличение присутствия войск НАТО

НАТО усилит свое присутствие в Румынии, несмотря на сокращение американского военного контингента в стране на 700 человек. По словам главы МИД Румынии, альянс компенсирует уход США за счет войск других стран и сделает ставку на укрепление противовоздушной обороны.



До конца года в Румынии ожидается рост присутствия альянса, способного оперативно реагировать на угрозы. А что касается нынешних отношений с США, согласно заявлениям министра, - главное направление работы - это обсуждение общих инвестиций в оборонную индустрию.



Цель - стремление вслед за другими странами альянса - увеличить оборонный бюджет до 5 %.