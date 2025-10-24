В Румынии толпа освистала президента Дана

Президент Румынии Никушор Дан был освистан перед Национальным театром в Яссах из-за поддержки Киева. Десятки протестующих выкрикивали "Позор!", "Предатель!" и "Уезжай на Украину!", сообщают местные СМИ.

Ранее Дан заявил, что Румыния продолжит оказывать Украине помощь и готова увеличить расходы на оборону в рамках новых целей Североатлантического альянса. И это несмотря на рекордный дефицит бюджета в стране.