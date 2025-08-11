В Шотландии военные стали причиной радиоактивного заражения

The Guardian сообщает, что британские военные стали виновниками масштабной утечки радиоактивной воды. На базе в Шотландии недостаточно внимательно следили за исправностью водопроводных и канализационных труб, что стало причиной просачивания в почву стоков, содержащих тритий.

Дело происходило на объекте неподалеку от Глазго, где складировано атомное оружие. Вода подлежала сбору, хранению и очистке, но военные этим пренебрегали.