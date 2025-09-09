Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США предложили урезать помощь Украине

В Конгрессе США планируют урезать помощь Украине. С предложением исключить из оборонного бюджета 600 млн долларов, предназначенных для Киева, выступила законодатель Тейлор Грин.

По ее мнению, 175 млрд - это уже и так "достаточно щедро" для Украины, и американские налогоплательщики "больше не могут позволить себе финансировать иностранные войны".

Однако союзники НАТО от своих милитаристских планов отступать не хотят: 9 сентября в британской столице состоится очередное заседание контактной группы "Рамштайн", где обсудят дальнейшие поставки вооружений Киеву. Генсек альянса уже направился в Лондон.

СШАУкраинапомощь Киеву