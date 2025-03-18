В США призвали Трампа на деле показать готовность к миру в Украине

Если президент США Дональд Трамп действительно желает мирного урегулирования украинского конфликта, он должен подтвердить свои намерения делом, а не словом, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, сообщает РИА Новости.

"Вы говорите, что хотите остановить войну? Тогда перестаньте отправлять оружие и разведданные Украине. Вы серьезно настроены остановить войну? Тогда остановите!" - сказал он, обращаясь к американскому лидеру.

По словам Джонсона, пока США продолжают так или иначе поддерживать украинских боевиков, у России есть все основания на то, чтобы предпринимать ответные меры.

"Россия может сказать: "Вы несерьезны. Пока вы не станете относиться к этому серьезно, мы будем продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока не уничтожим украинских военных", - считает эксперт.