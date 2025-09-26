Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США расширяются протесты против миграционной политики Трампа

В США люди выходят на протесты против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. В пригороде Чикаго произошли столкновения между противниками миграционной политики и военными.

По всей Америке сейчас проходят рейды, в ходе которых осуществляются массовые депортации: жертвами высылки регулярно становятся случайные люди.

Активисты правозащитных организаций от пикетов и митингов все чаще переходят к акциям: на сей раз штурму подвергся офис иммиграционной службы в городке Бродвью. В ответ на попытки протестующих остановить спецавтомобили и освободить задержанных спецназ открыл огонь из газового оружия.

В ряд городов, где протесты особенно масштабные, была введена нацгвардия. Противостояние становится все ожесточеннее, стремительно превращаясь в гражданскую войну.

