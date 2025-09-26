3.64 BYN
В США расширяются протесты против миграционной политики Трампа
В США люди выходят на протесты против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. В пригороде Чикаго произошли столкновения между противниками миграционной политики и военными.
По всей Америке сейчас проходят рейды, в ходе которых осуществляются массовые депортации: жертвами высылки регулярно становятся случайные люди.
Активисты правозащитных организаций от пикетов и митингов все чаще переходят к акциям: на сей раз штурму подвергся офис иммиграционной службы в городке Бродвью. В ответ на попытки протестующих остановить спецавтомобили и освободить задержанных спецназ открыл огонь из газового оружия.
В ряд городов, где протесты особенно масштабные, была введена нацгвардия. Противостояние становится все ожесточеннее, стремительно превращаясь в гражданскую войну.