В США расширяются протесты против миграционной политики Трампа

В США люди выходят на протесты против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. В пригороде Чикаго произошли столкновения между противниками миграционной политики и военными.

По всей Америке сейчас проходят рейды, в ходе которых осуществляются массовые депортации: жертвами высылки регулярно становятся случайные люди.

Активисты правозащитных организаций от пикетов и митингов все чаще переходят к акциям: на сей раз штурму подвергся офис иммиграционной службы в городке Бродвью. В ответ на попытки протестующих остановить спецавтомобили и освободить задержанных спецназ открыл огонь из газового оружия.