Америка в тревоге - убийство Чарли Кирка доказывает реальность политического террора в стране. Президент США обещает смертную казнь для убийцы своего соратника, а секретная служба усиливает меры безопасности на мероприятиях с участием самого Дональда Трампа. В соцсетях гадают, что стало мотивом для убийства, розыск киллера продолжается.

"Довольно" - с таким заголовком вышла Time за 11 сентября. Кроваво-красный цвет заливает фото с митинга, где выступал Чарли Кирк, в момент покушения он говорил о проблеме огнестрельного насилия в США.

"Довольно" - с таким заголовком вышла Time за 11 сентября

Пуля попала прямо в шею. Раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия, но спасти его не удалось.

Полиция задержала двоих подозреваемых, но их причастность к преступлению не была установлена, убийца по-прежнему на свободе.

Дональд Трамп в своем обращении пообещал найти каждого, кто причастен к трагедии, и призвать к ответственности всех виновных в преследованиях по политическим мотивам.

Дональд Трамп, президент США:

"Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране".

Дональд Трамп, президент США

Убийство вызвало широкий общественный резонанс - Чарли Кирк был известен тем, что критиковал политику Украины, отрицал необходимость военной поддержки Киева и считал Зеленского препятствием к миру.

28 февраля на своей странице в социальной сети X Кирк писал о главаре киевского режима следующее: "Мы тебя не поддерживаем, прояви немного уважения. Ты неблагодарный капризный ребенок, на счету которого 1 млн смертей".

Чарли Кирк о Зеленском

Такая позиция не могла не спровоцировать в политических кругах неоднозначную реакцию на гибель активиста. Палата представителей США попыталась провести минуту молчания в честь Чарли Кирка, однако конгрессмены от Демократической партии сорвали первую попытку.

По мнению некоторых экспертов, нанесен удар по самому хозяину Белого дома. Убийство Кирка лишило движение Трампа одного из самых эффективных представителей, пишет канадская газета The Globe and Mail.

Газета отмечает, что важность Кирка для Трампа подчеркивается и тем фактом, что президент в связи с его убийством распорядился приспустить государственные флаги в США.

Американский лидер подписал указ о немедленном применении смертной казни без возможности помилования для убийцы своего соратника.

Провокации против Трампа и его соратников могут продолжаться, пока американский президент не возьмет ситуацию под строгий контроль.

Юрий Воскресенский, политический аналитик: