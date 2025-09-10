В столице Мексики из-за взрыва автоцистерны погибли 3 человека

В Мехико взорвалась газовая автоцистерна. По сообщениям мэра города, жертвами трагедии стали 3 человека, еще 70 пострадали. Очевидцы делятся кадрами взрыва в социальных сетях.

На месте происшествия работают вертолеты, кареты скорой помощи и спасатели.

По предварительным данным, в цистерне находилось около 50 тыс. литров сжиженного углеводородного газа.