В столице Мексики из-за взрыва автоцистерны погибли 3 человека
Автор:Редакция news.by
В Мехико взорвалась газовая автоцистерна. По сообщениям мэра города, жертвами трагедии стали 3 человека, еще 70 пострадали. Очевидцы делятся кадрами взрыва в социальных сетях.
На месте происшествия работают вертолеты, кареты скорой помощи и спасатели.
По предварительным данным, в цистерне находилось около 50 тыс. литров сжиженного углеводородного газа.
Автомобиль перевернулся, в результате удара произошла утечка газа и возгорание, водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.