В столице Перу введено ЧП для борьбы с организованной преступностью
Автор:Редакция news.by
В столице Перу введено чрезвычайное положение для борьбы с организованной преступностью. Местные власти называют этот шаг переходом от обороны к наступлению в войне с бандитизмом.
Введенный режим расширяет полномочия полиции, позволяет ограничивать право на собрания, а также ввести в столицу Перу войска.
В стране фиксируют разгул заказных убийств, вымогательств и групповых нападений. По этой причине две недели назад перуанский парламент отправил в отставку президента страны. Пост занял председатель Конгресса, который своей первоочередной задачей назвал борьбу с организованной преступностью.