В столице Перу введено ЧП для борьбы с организованной преступностью

В столице Перу введено чрезвычайное положение для борьбы с организованной преступностью. Местные власти называют этот шаг переходом от обороны к наступлению в войне с бандитизмом.

Введенный режим расширяет полномочия полиции, позволяет ограничивать право на собрания, а также ввести в столицу Перу войска.