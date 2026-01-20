Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Страсбурге фермеры вышли на массовый протест

Французские аграрии вышли на массовый протест в Страсбурге. Люди требуют от правительства спасти их от конкуренции, которая стала неизбежной после подписания соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

Миллионы тонн продукции из Южной Америки хлынут в Европу и поглотят фермеров Европы - заявляют участники акции.

И хотя Макрон обещал голосовать против соглашения, усилий Парижа было явно мало для того, чтобы не допустить сделку.

