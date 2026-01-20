3.72 BYN
В Страсбурге фермеры вышли на массовый протест
Автор:Редакция news.by
Французские аграрии вышли на массовый протест в Страсбурге. Люди требуют от правительства спасти их от конкуренции, которая стала неизбежной после подписания соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.
Миллионы тонн продукции из Южной Америки хлынут в Европу и поглотят фермеров Европы - заявляют участники акции.
И хотя Макрон обещал голосовать против соглашения, усилий Парижа было явно мало для того, чтобы не допустить сделку.