В Страсбурге фермеры вышли на массовый протест

Французские аграрии вышли на массовый протест в Страсбурге. Люди требуют от правительства спасти их от конкуренции, которая стала неизбежной после подписания соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

Миллионы тонн продукции из Южной Америки хлынут в Европу и поглотят фермеров Европы - заявляют участники акции.