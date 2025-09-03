В Таллинне работники соцсфер требуют повышения зарплат

В местном профсоюзе работников образования заявляют, что в стране не ценится труд педагогов. Оклад учителя со степенью магистра примерно на 15 % меньше, чем в среднем по стране. Не лучше ситуация и среди правоохранителей. 43 % полицейских работают на должностях с самой низкой базовой зарплатой. Из-за этого молодые сотрудники вынуждены увольняться и искать более прибыльную работу.