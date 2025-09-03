3.69 BYN
В Таллинне работники соцсфер требуют повышения зарплат
Учителя, спасатели и полицейские протестуют в Эстонии. В Таллинне прошла акция работников социальных сфер с требованием повышения зарплат.
В местном профсоюзе работников образования заявляют, что в стране не ценится труд педагогов. Оклад учителя со степенью магистра примерно на 15 % меньше, чем в среднем по стране. Не лучше ситуация и среди правоохранителей. 43 % полицейских работают на должностях с самой низкой базовой зарплатой. Из-за этого молодые сотрудники вынуждены увольняться и искать более прибыльную работу.
Акция прошла на фоне предстоящих переговоров по госбюджету, где в бюджетной сфере "внезапно" образовалась дыра. Причиной такого положения дел власти называют "неблагоприятную экономическую ситуацию", забывая про миллиарды евро, отданные на угодную одному лишь Брюсселю милитаризацию.