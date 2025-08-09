3.71 BYN
В Тель-Авиве протестующие требуют остановить военный конфликт и заключить сделку с ХАМАС
Автор:Редакция news.by
В Тель-Авиве многотысячные протесты против плана премьера Израиля Нетаньяху - установить контроль над всей территорией сектора Газа.
Израильтяне требуют остановить военный конфликт и заключить сделку с ХАМАС об освобождении заложников. Сейчас в Газе удерживаются около 50 человек.
В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75 % территории анклава. В рамках нового плана она возьмет под управление все оставшиеся зоны.