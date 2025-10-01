Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В ЦИК Молдовы подано 45 жалоб на нарушения в ходе голосования

45 жалоб на нарушения в ходе парламентских выборов подал Патриотический избирательный блок Молдовы. Среди самых частых махинаций блок указывает подвоз избирателей на участки в Австрии и Румынии, фальшивое минирование нескольких участков в Приднестровье, открытая агитация правящей партии в день голосования.

А исключение из избирательных списков партий "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова" лишило десятки тысяч граждан права на выбор, при этом признание недействительными 30 тыс. бюллетеней (это примерно 2 % голосов) сыграло на руку действующей власти.

Как говорится в заявлении избирательного блока, выборы стали "демонстрацией политического произвола, трусости молдавских властей и цинизма подконтрольного ЦИК".

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Молдовапарламентские выборынарушения