В Турции несколько городов ушли под воду из-за дождей

Дожди вызвали небывалое наводнение в Турции. В курортной провинции Измир многодневные ливни привели к тому, что улицы трех городов региона оказались под водой.

В городе Фочи вышла из берегов местная небольшая речушка: под водой оказались автомобили и первые этажи домов.