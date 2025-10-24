Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Турции несколько городов ушли под воду из-за дождей

Дожди вызвали небывалое наводнение в Турции. В курортной провинции Измир многодневные ливни привели к тому, что улицы трех городов региона оказались под водой.

В городе Фочи вышла из берегов местная небольшая речушка: под водой оказались автомобили и первые этажи домов.

Сейчас дожди прекратились, хотя, по прогнозам, и ненадолго. Власти пострадавших населенных пунктов приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

Турциядожди