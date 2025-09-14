Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Украине захвачен храм православной церкви

Демонстративное уничтожение религиозной свободы продолжается в Украине. На этот раз группа сторонников раскольнической ПЦУ во главе с архиепископом силой проникли в церковь в Житомирской области и устроили настоящий рейдерский захват.

На кадрах отчетливо видно, как раскольники ломают забор и сбивают замок с ворот. По словам очевидцев, большинство участников штурма не являются местными жителями и их прикрывала полиция. 

