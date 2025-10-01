Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Украине заявили о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

Саркофаг на Чернобыльской АЭС. Фото РИА Новости

В Минэнерго Украины заявили о перебое в электроснабжении саркофага на Чернобыльской АЭС, сообщают украинские СМИ.

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, указывается в заявлении.

В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

В Минэнерго Украины добавили, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

