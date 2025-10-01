В Украине заявили о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

Саркофаг на Чернобыльской АЭС. Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2677be7b-7056-406b-bcd3-881e0871074b/conversions/d019e00b-b30a-4172-9e79-6c46809ed14a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2677be7b-7056-406b-bcd3-881e0871074b/conversions/d019e00b-b30a-4172-9e79-6c46809ed14a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2677be7b-7056-406b-bcd3-881e0871074b/conversions/d019e00b-b30a-4172-9e79-6c46809ed14a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2677be7b-7056-406b-bcd3-881e0871074b/conversions/d019e00b-b30a-4172-9e79-6c46809ed14a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Минэнерго Украины заявили о перебое в электроснабжении саркофага на Чернобыльской АЭС, сообщают украинские СМИ.

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, указывается в заявлении.

В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.