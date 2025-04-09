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В Украине журналистку приговорили к 5 годам за видео с актом принудительной мобилизации
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По версии следствия, на видео в TikTok был виден военный объект - областной сборный пункт. Посмотреть видеозапись успели 8 тысяч человек. Впоследствии видеоролик журналистка вынуждена была удалить. Адвокат подчеркнул, что подсудимая снимала не военный объект. Сборный пункт общеизвестен. Речь идет о нарушении прав человека. Тем не менее, так называемое украинское правосудие вынесло свой вердикт. Напомним, призывной возраст на Украине 25 лет, категория ограниченно годных отменена.