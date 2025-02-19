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В условиях нестабильности проходят досрочные парламентские выборы в Германии, каковы прогнозы
В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Избирательные участки откроются в 10 утра по нашему времени. Голосование продлится до 8 вечера.
Ожидается, что сразу после этого появятся результаты экзитполов. Итогом выборов может стать появление нового канцлера и новой правящий коалиции.
В условиях политической нестабильности. Сегодня 23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы. До этого досрочно немцы голосовали лишь трижды - в 1972-м, 1983-м и 2005-м годах.
Причиной сегодняшних событий стал сломанный светофор. В ноябре 2024-го канцлер, принадлежащий к социал-демократам, уволил главу министра финансов. Сам Шольц аргументировал это тем, что Линднер (представитель "свободных демократов") отказался одновременно одобрить повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ. Правящая коалиция, в которой помимо СДПГ и СВДП, были зеленые, распалась. Депутаты проголосовали за недоверие правительству. Президент Германии объявил о роспуске бундестага и назначил дату новых выборов. День Х - сегодня.
К слову, это был первый опыт в истории страны, когда кабинет формировали три партии, а не две. И опыт не самый удачный.
Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия): "Экономика Германии замедляется, и на рынке много долгов. В настоящее время существуют проблемы с прямыми иностранными инвестициями. И даже если этого никто не хочет этого слышать, это нестабильная политическая ситуация, в которой мы находимся. И это продолжается последние где-то 10-15 лет - после ухода Герхарда Шредера. Я бы сказал, что вы можете рассматривать это как поворотный момент. У нас было правительство, которое не принимало необходимых решений. Я имею в виду, что у нас есть проблемы, связанные с миграцией, очевидно, и это не только связано с рабочей силой".
Теперь правящую коалицию сформирует партия, которой удастся получить наибольшее количество голосов, выдвинутый ею кандидат в канцлеры также займет пост главы правительства.
По прогнозам газеты Bild, победителем может стать блок христианско-демократического и христианско-социального союзов. За них готовы проголосовать 29,5 % опрошенных. Стоит ли ждать радикальных изменений?
Томас Репер, журналист (Германия): "В Германии есть определенное количество партий, это ХДС, социал-демократы, либо либералы и зеленые. Они рулят в Германии после войны, значит, скоро 80 лет, они рулят в Германии, просто в разном составе. А политика при этом не меняется. Можно менять фигуру, можно менять канцлера, но политика не меняется. Политика очень простая. Мы любим Америку, мы любим НАТО, мы любим ЕС".
А вот любят ли Германию в Вашингтоне? Вопрос со звездочкой. На минувшей Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США отказался от встречи с Шольцем. "Тому все равно не долго быть канцлером", - пояснили источники в команде Вэнса. А также раскритиковал "европейский сад" по вопросам прав человека и свободе слова. Дональд Трамп пожелал немцам удачи.
Дональд Трамп, президент США: "У кого выборы? У Германии. Желаю им удачи! У нас свои проблемы. До свидания, всем большое спасибо".
Как сообщает агентство Bloomberg, выборы в Германии почти наверняка сделают лидера Христианско-демократического союза - Мерца - канцлером. Однако решающий вопрос заключается в том, сможет ли Мерц сформировать двухпартийную коалицию.
В то же время действующий канцлер Германии - Шольц - выразил уверенность, что останется на своем посту после грядущих выборов. Скандалы уже начались.
Посол Германии в Великобритании заявил, что не получил документов для голосования по почте, как и некоторые граждане ФРГ, проживающие за границей. Дадут ли им воспользоваться своим избирательным правом? Поле для махинаций обширно. Но правозащитники останутся в стороне. Ведь "их демократия" - это другое.