В Варшаве прошел митинг с требованием отставки правительства

В последние месяцы общеэкономическая ситуация в стране ухудшилась: инфляция, безработица, разорение местного бизнеса. Особенно возмущает поляков миграционная политика властей: в стране проживает около 1 млн украинцев, а по так называемому иммиграционному пакту в страну должны прибыть десятки тысяч выходцев из Африки и Азии.