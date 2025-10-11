Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Варшаве прошел митинг с требованием отставки правительства

Поляки требуют немедленной отставки правительства. Кабинет министров слишком проевропейский и поэтому антипольский, считают участники митинга.

Многотысячная акция прошла 11 октября в центре Варшавы. Людей на улицы вывела польская оппозиция.

В последние месяцы общеэкономическая ситуация в стране ухудшилась: инфляция, безработица, разорение местного бизнеса. Особенно возмущает поляков миграционная политика властей: в стране проживает около 1 млн украинцев, а по так называемому иммиграционному пакту в страну должны прибыть десятки тысяч выходцев из Африки и Азии.

