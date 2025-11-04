В Варшаве украинские беженцы требуют от киевской власти прекратить войну

Украинские беженцы в Варшаве вышли к своему посольству. Без лозунгов, но с хорошо читаемым всем месседжем: хватит уже эту мясорубку заправлять чужими жизнями. То есть это требование к киевской власти прекратить войну. Собрались около 5 сотен человек.

Понять их легко, - людям, которые чудом унесли ноги, несколько лет кричат в спину, что война - это надолго, это "до победного конца".