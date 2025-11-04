Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Варшаве украинские беженцы требуют от киевской власти прекратить войну

Украинские беженцы в Варшаве вышли к своему посольству. Без лозунгов, но с хорошо читаемым всем месседжем: хватит уже эту мясорубку заправлять чужими жизнями. То есть это требование к киевской власти прекратить войну. Собрались около 5 сотен человек.

Понять их легко, - людям, которые чудом унесли ноги, несколько лет кричат в спину, что война - это надолго, это "до победного конца".

Активисты, которые, отметим это, находятся в безопасности, требуют спросить у тех, кто под артобстрелами, хотят ли они продолжать воевать? Протестующие убеждены: затягивание войны нужно правящей камарилье в Киеве исключительно для того, чтобы удержаться в креслах. А народ спрашивать никто не собирается.

