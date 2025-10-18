В Вене прошли массовые акции протеста против милитаризации

Австрийцы против милитаризации ЕС. 18 октября в центре Вены прошла масштабная антивоенная демонстрация: тысячи активистов "Движения за мир" выступили против курса властей, который, по их мнению, нарушает конституционный нейтралитет Австрии и втягивает страну в конфликт с Россией.

Марш прошел мимо резиденции президента и завершился у мемориала советским воинам, символически напоминая о цене мира. Протестующие осудили растущие военные расходы и зависимость от решений Брюсселя. Митинг проходил под лозунгами "Европа без оружия" и "Нет - НАТО".