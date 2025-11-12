В Венесуэле объявили массовую мобилизацию

Венесуэла объявила мобилизацию вместе со срочными военными учениями в ответ на наращивание присутствия военных кораблей и войск США в Карибском море. Правительство заявило о переходе в новую фазу плана "Независимость-200".

Президент страны приказал привести в готовность весь военный арсенал - от армии до народного ополчения. Мадуро подчеркнул, что после подписания закона команды обороны должны быть активированы "уже в ближайшие часы", чтобы начать работу по отработке взаимодействия и готовности к возможным угрозам.