В возрасте 73 лет умерла российская актриса Людмила Гаврилова

Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, известная по ролям в сериале "Глухарь", фильме "Мимино" и других проектах, умерла в возрасте 73 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее сына Таира Газиева.

"С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой", - написал он на своей странице в Facebook, добавив, что для зрителей она останется актрисой, подарившей незабываемые роли и образы.

Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе.

Актриса снималась в таких фильмах, как "Северная рапсодия", "Тимур и его команда", "Мимино", а также сериалах "Глухарь", "Широка река", "Земский доктор" и других.