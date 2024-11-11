В Японии скончалась старейшая жительница планеты - ей было 116 лет

Жительница Японии Томико Итоока считалась на планете самым пожилым человеком. Она скончалась в возрасте 116 лет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По его данным, Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам. Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также жительницы Японии.