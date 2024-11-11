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В Японии скончалась старейшая жительница планеты - ей было 116 лет

В Японии скончалась старейшая жительница планеты - ей было 116 лет

Жительница Японии Томико Итоока считалась на планете самым пожилым человеком. Она скончалась в возрасте 116 лет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По его данным, Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам. Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также жительницы Японии.

Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года. Теперь же старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

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