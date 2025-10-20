Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Жешуве демонстранты снова призвали к завершению конфликта в Украине

В польском Жешуве состоялась демонстрация. Сотни людей прошли по главной пешеходной улице города, призывая к завершению украинского конфликта.

За неполный октябрь это уже вторая акция под девизом "За мир". Ее организаторы и участники выступают против втягивания Польши в конфликт в Украине, а также за прекращение поставок вооружений ВСУ.

Местом проведения демонстрации был выбран главный военный хаб для переправки оружия в Украину. Через аэропорт Жешув-Ясенка проходит более 80 % всей помощи ВСУ.

ПольшаУкраинаВСУпротесты в Польше