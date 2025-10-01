3.65 BYN
Вашингтон будет передавать Украине разведданные и ракеты
Автор:Редакция news.by
Администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет на передачу Украине разведданных для ударов вглубь России.
Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах и электросетях. Также Штаты просят союзников по НАТО предоставить Украине схожую поддержку. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме того, американцы рассматривают возможность поставок Киеву дальнобойных ракет. Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока не принято.