Вашингтон будет передавать Украине разведданные и ракеты

Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах и электросетях. Также Штаты просят союзников по НАТО предоставить Украине схожую поддержку. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, американцы рассматривают возможность поставок Киеву дальнобойных ракет. Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока не принято.