В Пентагоне заявили, что будут минимально участвовать в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, пишет Politico. По сути, Вашингтон предлагает Европе взять на себя ключевую роль в обеспечении мира в Украине. И это именно то, чего опасаются евролидеры.

По данным издания, они требовали от американской стороны раскрыть информацию о том, какие войска и технику она готова предоставить.