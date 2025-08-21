3.70 BYN
Вашингтон предлагает Европе взять на себя ключевую роль в обеспечении мира в Украине
Автор:Редакция news.by
В Пентагоне заявили, что будут минимально участвовать в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, пишет Politico. По сути, Вашингтон предлагает Европе взять на себя ключевую роль в обеспечении мира в Украине. И это именно то, чего опасаются евролидеры.
По данным издания, они требовали от американской стороны раскрыть информацию о том, какие войска и технику она готова предоставить.
"Теперь становится все более очевидным, что президент США Дональд Трамп будет полагаться на Старый Свет в обеспечении долгосрочного мира, а Европа будет осуществлять это на месте, - заявил источник издания и добавил, - США не взяли на себя никаких обязательств".