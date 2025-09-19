Вашингтон заблокировал резолюцию ООН по Газе

США вновь заблокировали резолюцию ООН по Газе. За считаные дни до начала Генеральной Ассамблеи ООН, на которой вопрос Газы обещает стать центральным, США в третий раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности.

Документ призывает к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и снятию ограничений на гуманитарную помощь.

Документ поддержали все 14 стран, кроме США. Вашингтон объяснил свою позицию отсутствием в тексте достаточного осуждения ХАМАС и признания права Израиля на самооборону. Представители США назвали резолюцию "неприемлемой" и "узаконивающей ложные нарративы".