Вашингтон заблокировал резолюцию ООН по Газе

США вновь заблокировали резолюцию ООН по Газе. За считаные дни до начала Генеральной Ассамблеи ООН, на которой вопрос Газы обещает стать центральным, США в третий раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности.

Документ призывает к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и снятию ограничений на гуманитарную помощь.

Документ поддержали все 14 стран, кроме США. Вашингтон объяснил свою позицию отсутствием в тексте достаточного осуждения ХАМАС и признания права Израиля на самооборону. Представители США назвали резолюцию "неприемлемой" и "узаконивающей ложные нарративы".

Тем временем гуманитарная ситуация в Газе официально признана катастрофической - более 2 млн палестинцев остаются в условиях жесткой блокады.

Теги:

резолюцияООНсектор Газа