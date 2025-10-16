3.71 BYN
Великобритания и Украина готовят диверсии на "Турецком потоке"
ФСБ России располагает данными о подготовке британскими спецслужбами совместно с Украиной диверсий на газопроводе "Турецкий поток". Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", - сказал Бортников, не приводя других подробностей.
Бортников также указал, что, по имеющимся данным, теракты и диверсии украинских спецслужб в России проходят под патронажем спецслужб Британии. По его словам, британские спецслужбы непосредственно курировали операцию "Паутина" - атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где располагались стратегические бомбардировщики.
Помимо этого, директор ФСБ России заявил, что западные элиты с помощью спецслужб пытаются воспрепятствовать появлению новой архитектуры международных отношений, "основанной на подлинных принципах суверенного равенства, неделимой безопасности, невмешательства во внутренние дела и уважения национальных интересов каждого из государств".
Бортников подчеркнул, что растущему запросу стран мирового большинства на объединительную повестку, которую сегодня продвигают такие организации, как ШОС и БРИКС, евроатлантические правящие круги противопоставляют агрессивную пропаганду, вооруженные конфликты, санкционные войны, цветные революции, международный терроризм, политический и религиозный экстремизм. И главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО.
"С опорой на разведсообщество западные элиты проводят целенаправленный курс на подрыв геополитических соперников и, одновременно, на установление тотального контроля над союзниками и зависимыми государствами", - отметил он.