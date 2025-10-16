Великобритания и Украина готовят диверсии на "Турецком потоке"

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4696145d-886e-43cc-989f-41f8e0d7fefa/conversions/01205eaf-9843-4aa2-be8f-bf7e712eb8e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4696145d-886e-43cc-989f-41f8e0d7fefa/conversions/01205eaf-9843-4aa2-be8f-bf7e712eb8e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4696145d-886e-43cc-989f-41f8e0d7fefa/conversions/01205eaf-9843-4aa2-be8f-bf7e712eb8e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4696145d-886e-43cc-989f-41f8e0d7fefa/conversions/01205eaf-9843-4aa2-be8f-bf7e712eb8e0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

ФСБ России располагает данными о подготовке британскими спецслужбами совместно с Украиной диверсий на газопроводе "Турецкий поток". Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", - сказал Бортников, не приводя других подробностей.

Бортников также указал, что, по имеющимся данным, теракты и диверсии украинских спецслужб в России проходят под патронажем спецслужб Британии. По его словам, британские спецслужбы непосредственно курировали операцию "Паутина" - атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где располагались стратегические бомбардировщики.

Помимо этого, директор ФСБ России заявил, что западные элиты с помощью спецслужб пытаются воспрепятствовать появлению новой архитектуры международных отношений, "основанной на подлинных принципах суверенного равенства, неделимой безопасности, невмешательства во внутренние дела и уважения национальных интересов каждого из государств".

Бортников подчеркнул, что растущему запросу стран мирового большинства на объединительную повестку, которую сегодня продвигают такие организации, как ШОС и БРИКС, евроатлантические правящие круги противопоставляют агрессивную пропаганду, вооруженные конфликты, санкционные войны, цветные революции, международный терроризм, политический и религиозный экстремизм. И главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО.