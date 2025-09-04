3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Великобритания выделила в помощь Украине более 1 млрд евро из замороженных российских активов
Украина получит от Великобритании более 1 млрд евро из замороженных российских активов, пишет БЕЛТА со ссылкой на публикацию на официальном сайте правительства Великобритании.
"Более 1 млрд евро, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - приводятся в публикации слова министра обороны Великобритании Джона Хили.
Сообщается, что эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.
Хили также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих вооруженных сил, которые могут быть отправлены в Украину после установления перемирия.
Ранее стало известно, что на текущей неделе министр обороны Великобритании Джон Хили совместно с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню проведет встречу министров обороны "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Помимо этого, он объявил о запланированной на следующей неделе встрече в Лондоне, в которой примут участие министры обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.