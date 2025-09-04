Великобритания выделила в помощь Украине более 1 млрд евро из замороженных российских активов

Украина получит от Великобритании более 1 млрд евро из замороженных российских активов, пишет БЕЛТА со ссылкой на публикацию на официальном сайте правительства Великобритании.

"Более 1 млрд евро, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - приводятся в публикации слова министра обороны Великобритании Джона Хили.

Сообщается, что эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.

Хили также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих вооруженных сил, которые могут быть отправлены в Украину после установления перемирия.