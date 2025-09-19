Венесуэла проводит масштабные военные учения на Карибах

Венесуэльская армия проводит масштабные военные учения на островах Карибского моря. В маневрах задействованы 12 военных кораблей, 22 самолета, средства ПВО, 2300 солдат и десятки вспомогательных судов. Эти учения являются одним из элементов подготовки Венесуэлы к интервенции, которой фактически уже дали старт Соединенные Штаты.

На протяжении последних нескольких дней - ракетными ударами были уничтожены два венесуэльских судна. Американцы уверяют, что те перевозили наркотики, а венесуэльская сторона говорит, что речь идет о рыбацких лодках. Справедливость таких утверждений нехотя признают и Штаты: вице-президент Вэнс заявил, что венесуэльским рыбакам не стоит сейчас выходить в Карибское море.