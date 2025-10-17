Венгрия начала подготовку к переговорам лидеров России и США

Выбор Будапешта для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО, сообщает газета El Confdencial. Венгрия начала подготовку к саммиту, который может состояться в столице уже через две недели.

Как сообщают СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с главой Белого дома дал указание создать оргкомитет. По словам политика, определены самые важные задачи, работа уже началась.

Венгерская сторона обсудит нюансы с Путиным - телефонный разговор должен начаться с минуты на минуту.

Орбан уверен, что Будапешт - идеальная и "предсказуемая" площадка для таких переговоров в Европе.

"Если вы посмотрите на ситуацию с Евросоюзом, то поймете, что поскольку все, кроме нас, выступают за войну, их по логике не пригласили на этот саммит. Но мы не должны оставаться в стороне", - отметил Виктор Орбан.