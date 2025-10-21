Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Верховная рада Украины проголосовала за увеличение расходов на военные нужды на 7,7 млрд долларов

Верховная рада проголосовала за увеличение расходов на военные нужды в 2025 году еще на 325 млрд гривен (7,7 млрд долларов). Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, пишет ТАСС.

"Ну как я и говорил, изменения в госбюджет 2025 года на плюс 325 млрд на оборону Рада проголосовала сразу за основу и в целом", - написал он в Telegram-канале. Принятие закона поддержали 297 депутатов при 226 минимально необходимых. Теперь документ должны подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский.

Как заявил ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), теперь большая часть военных расходов Украины, 6 млрд евро, впервые может быть покрыта за счет доходов от замороженных российских активов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Остальные расходы Киев планирует покрыть с помощью сокращения невоенных расходов страны и увеличения поступлений от налогов украинцев.

В середине года Рада уже дополнительно увеличивала расходы на военные нужды. Ранее глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа обращала внимание на то, что Украина тратит на военные нужды 31 % ВВП. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на следующий год: на военные цели в 2026 году планируется потратить 120 млрд долларов, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.

