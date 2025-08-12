3.72 BYN
Вернуть закон: полиция Вашингтона временно перейдет под федеральный контроль
Предстоящей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске американскому лидеру Дональду Трампу не удается отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент США объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль. Как уточняется, это сделано с целью вернуть закон, порядок и безопасность в Вашингтон и округ Колумбия. Трамп упомянул проблему криминальных группировок, бездомных и наркоманов и заявил, что отправляет в город национальную гвардию. В своих действиях хозяин Белого дома опирается на специальный закон, позволяющий подобные меры в особых чрезвычайных условиях.
Однако в американской столице с этим не согласны. В городе развернулись акции протеста. Активисты принесли к Белому дому плакаты с лозунгами "Освободите округ Колумбия" и "Трамп должен уйти". Участники уверены, что борьба с криминалом является лишь поводом, а на деле администрация США хочет полностью контролировать город. К слову, Трамп не исключил возможность аналогичных мер в Чикаго или Нью-Йорке.