Вернуть закон: полиция Вашингтона временно перейдет под федеральный контроль

Предстоящей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске американскому лидеру Дональду Трампу не удается отвлечь внимание от внутренних проблем.

Президент США объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль. Как уточняется, это сделано с целью вернуть закон, порядок и безопасность в Вашингтон и округ Колумбия. Трамп упомянул проблему криминальных группировок, бездомных и наркоманов и заявил, что отправляет в город национальную гвардию. В своих действиях хозяин Белого дома опирается на специальный закон, позволяющий подобные меры в особых чрезвычайных условиях.