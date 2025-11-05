3.68 BYN
Вильнюс попросит Минск разрешить грузовикам вернуться в Литву
Автор:Редакция news.by
Вильнюс обратится к Минску с просьбой разрешить грузовикам вернуться в страну. Об этом заявила премьер Литвы после заседания правительства.
Накануне литовская ассоциация автоперевозчиков потребовала срочных мер от литовских властей. Если ситуация не изменится, не исключены протесты.
Напомним, почти 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов застряли в Беларуси после того, как Вильнюс закрыл погранпереходы. Последствия этого простоя ударят по 35 тысячам человек. Потери в месяц перевозчики оценивают в сумму около 70 миллионов евро, а общие убытки и вовсе могут достигнуть миллиарда евро.