Вице-спикер сейма Польши потребовал немедленно открыть границу с Беларусью

Вице-спикер польского сейма Босак потребовал от правительства незамедлительно открыть границу с Беларусью. Политик отметил, что пограничная блокада наносит Польше огромный экономический урон. Однако еще более серьезным является ущерб, который понесет репутация страны как внешнеполитического и торгового партнера.

Босак указывает, что из-за действий официальной Варшавы более тысячи польских грузовиков с водителями превратились в заложников. При этом товарный поток не прервался и продолжает течь через границы прибалтийских республик.

С учетом этого логика польского руководства кажется Босаку непостижимой.

В миреЕвропа

Польшабелорусско-польская граница