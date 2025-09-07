3.70 BYN
Визит главы ЕК в страны-соседи Союзного государства - как Европа готовится в войне
Тур председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по странам Балтии - Литве, Латвии, Эстонии, а также Польше и Финляндии с предстоящим визитом в Румынию вызвал оживленную дискуссию среди экспертов.
Маршрут, огибающий границы Союзного государства России и Беларуси, многими расценивается как далеко не случайный.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси:
"Евросоюз готовят следующий вооруженный конфликт в Балтии. Посмотрите, как развиваются события. Во-первых, вступление в Североатлантический альянс таких государств, как Финляндия и Швеция. Они сегодня занимают антироссийскую, даже русофобскую позицию".
По словам эксперта, размещенные на постоянной основе батальонные тактические группы трансформируются в более крупные соединения - бригадные группы. Эти силы предназначены для одного - в нужный момент быстро развернуться в ударные группировки.
Яркий пример - создание 45-ой танковой бригады Германии, а также постоянное присутствие контингентов США, Великобритании и Канады в странах Балтии и Польше.
Стоит отметить также тот факт, что недалеко от границ Союзного государства литовские власти строят новые учебные центы.
"Все учебные центры не случайно располагаются вблизи белорусских и российских государственных границ. Также в районе городов Таураге и Пабраде будут создаваться новые учебные центры. Пабраде находится вблизи белорусской государственной границы, в 10-15 км, а Таураге - в 20-25 км от города Советск, который расположен в Калининградской области", - отметил Андрей Богодель.
По факту эти учебные центры являются идеальным прикрытием для скопления техники, боеприпасов и скрытного наращивания ударной мощи.
Но за приездом Урсулы фон дер Ляйен стоит не только политика, но и гигантские деньги. Истинные бенефициары растущей напряженности - американские, англосаксонские ВПК и банки.
Руслан Панкратов, научный сотрудник института стран СНГ (Россия):
"Коррупционная составляющая, конечно же, присутствует. За 5 лет до 2024 года лоббисты крупнейших ВПК США приезжали в Европарламент 78 раз, а только за 2025 год они появились там 198 раз. Они заставляют Европу платить за Украину и поставлять туда оружие, европейские склады начинают опустошаться, а если те не купят оружия у США, то начинаются тарифные санкции. Они умеют заставить тебя купить. Когда Европа только задумается, пискнуть о том, что для них это дорого, тут же их кредитуют".
В конечном счете, эта губительная гонка ведет к прямому подрыву основ самих государств Балтии. Чтобы финансировать чужие геополитические амбиции и обогащение иностранных корпораций, местным властям придется пустить под нож собственную социальную сферу - медицину, образование, пенсии.
А правящие там элиты - "чуждые" правители, которые в странах Балтии никогда не жили и для которых это лишь бизнес, а не служение. Они демонстрируют полное безразличие к будущему своих стран.
"Властям стран Балтии вообще наплевать. Они на этих землях никогда не жили, для них это просто бизнес, а не служение людям. Для них война - это момент обогащения. Этих людей кроме себя и своего кошелька, ничего не интересует", - подчеркнул Руслан Панкратов.
Эдикас Ягелавичус, председатель МОО "Международный форум добрососедства" (Литва):
"Какая бы власть в Литве не пришла, ничего меняться не будет. Нужно полностью сносить всю систему и менять ее с корней".
О подробностях подготовки стран Балтии к военному конфликту смотрите в программе "Война и мир".
Фото: РБК