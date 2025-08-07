Владимир Путин подтвердил возможность встречи с Трампом

Так будет ли мир? Мировые СМИ обсуждают итоги вчерашних переговоров спецпредставителя Трампа с Владимиром Путиным в Москве. Москва и Вашингтон договорились о встрече лидеров. Президент России подтвердил, что разговор вживую с президентом США может состояться на следующей неделе. Он также назвал ОАЭ "подходящим местом" для диалога.

Владимир Путин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd9008f-170c-4e23-a576-600e99f73503/conversions/dc7c7b30-af4a-4b41-8a0e-1ea74dd94ef8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd9008f-170c-4e23-a576-600e99f73503/conversions/dc7c7b30-af4a-4b41-8a0e-1ea74dd94ef8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd9008f-170c-4e23-a576-600e99f73503/conversions/dc7c7b30-af4a-4b41-8a0e-1ea74dd94ef8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd9008f-170c-4e23-a576-600e99f73503/conversions/dc7c7b30-af4a-4b41-8a0e-1ea74dd94ef8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Путин, Президент России:

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест".

Россия намерена донести свою позицию до США

Что касается возможности встречи с Зеленским, российский лидер отметил, что не имеет ничего против, но пока до создания условий такого разговора еще очень далеко. Впрочем, как отмечает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, помимо друзей, хватает и недоброжелателей, которые прикладывают все силы, чтобы сорвать российско-американский диалог и дезинформировать руководство США. Предстоящий саммит Путина и Трампа призван в том числе внести ясность в позицию России.

Кирилл Дмитриев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99d43113-6a77-43e5-8ae7-ff455e34626d/conversions/546c8600-6bf3-4022-abf4-088c56c2dc43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99d43113-6a77-43e5-8ae7-ff455e34626d/conversions/546c8600-6bf3-4022-abf4-088c56c2dc43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99d43113-6a77-43e5-8ae7-ff455e34626d/conversions/546c8600-6bf3-4022-abf4-088c56c2dc43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99d43113-6a77-43e5-8ae7-ff455e34626d/conversions/546c8600-6bf3-4022-abf4-088c56c2dc43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций:

"Саммит между руководством России и США, который планируется, надеемся, на следующей неделе, безусловно, может стать важным историческим событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа. И надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе и в экономическом направлении".

США верят в скорое завершение украинского конфликта