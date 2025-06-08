Тревожит тема перевооружения Европы, где, к слову, Польша играет не последнюю роль. Под предлогом защиты от призрачной угрозы Запад продолжает экспансию на восток. Немецкие сапоги на литовской земле тому подтверждение.

Один за другим политики заявляют о срочной необходимости вложить миллиарды в пушки, снаряды и технику, порождая настоящее оружейное безумие. Люди в здравом уме осознают, что нападать на Старый Свет никто не собирается.

Но зачем тогда ружье на стене? Ведь всем известно, что оно обязательно выстрелит. Вопрос, как быстро и в чью сторону. О новой нездоровой идее Запада - в рубрике "Полная €врОПА".

Говорят о мире, а сами готовятся к войне. Это ли не безумие? Осознавая, что проект под названием "война в Украине" практически себя исчерпал, Запад, похоже, окончательно слетел с катушек. С одной стороны, вся многомиллиардная помощь Киеву не принесла желаемых результатов, с другой, разжигатели войны, сами того не желая, оказались без пули в кармане. Конечно, когда на складах шаром покати, единственное, что остается - масштабно перевооружиться, а в идеале еще и заработать на этом.

"Мы знаем, что Россия восстанавливается огромными темпами. В настоящий момент они производят в четыре раза больше боеприпасов, чем весь НАТО. Вся их экономика находится на военном положении. В ближайшие годы они, возможно, достигнут силы такого уровня, что смогут предпринять какую-нибудь глупость. Мы должны быть уверены в том, что находимся на достаточном уровне, чтобы защитить территорию НАТО", - заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Нам нужно становиться жестче и в возможностях оборонки, и в численности войск, и в количестве нужных нам систем вооружения. Если это не произойдет в ближайшие пару лет, мы снова соберемся и скажем: "Ну, чуть не справились…" А потом, может быть, начнем учить русский", - сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Снова российская угроза. Вообще Москвой можно прикрываться при любом удобном случае. Экономический кризис, отсутствие газа, крах здравоохранения, потопы, ураганы, засухи - во всем можно найти след Кремля. Вот только пока, как показывает практика, это тот самый Запад прилагает усилия, чтобы всем вокруг спокойно не жилось. Ведь именно они клятвенно обещали не расширять военный блок, а сами продолжают идти на восток, окружая плотным кольцом наши страны. А ведь если бы не это агрессивное поведение, возможно, сегодня не было бы никакой СВО.

"Многие считают, что Украина подверглась вторжению со стороны России. Но нужно понять, что спровоцировало конфликт и как его можно было предотвратить. В конце холодной войны США обещали России, что они не собираются расширять НАТО на восток, но не сдержали слово. На самом деле правительство не собиралось этого делать до тех пор, пока производители оружия не создали специальный комитет, который, по сути, представлял собой генеральных директоров производителей оружия, лоббирующих расширение НАТО", - отметил американский бизнесмен Бен Коэн.

И вот где собака порылась. То, что оружейные бароны главные разжигатели войн, конечно, не секрет. Но теперь под их дудку пляшут многие правительства. Естественно, не бесплатно. Кого-то держат за одно место компроматами, других взращивают и возводят на престол, третьих просто покупают. В сухом остатке имеем то, что имеем. И теперь понятно, для чего же вся эта оружейная истерия.

А как же общественное мнение, спросите вы. Неужели люди так запросто позволяют своим правителям творить, что вздумается? Почему баснословные суммы идут не на борьбу с бедностью, восстановление экономики и на ладан дышащих общественных услуг? Все просто. В отличие от социальных расходов оборонные траты не встречают никакого сопротивления. Население просто запугано и буквально изнасиловано политиками, пропагандой, силовиками. А власть имущим сейчас крайне важно поправить свой имидж на фоне украинского фиаско. Танки, ракеты и истребители позволяют им выглядеть сильными, жесткими лидерами, которых так не хватает Западу. Да и нужно же как-то компенсировать собственную несостоятельность. Вот так опозоришься на весь мир, получив оплеуху от жены или еще кого, и бежишь вымещать злость воинственными заявлениями.

В общем, удивляться уже ничему не стоит. Теперь все усилия европейцев будут направлены на то, чтобы выжать соки из национальных экономик и направить их в военное русло. Не так давно Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации на общую сумму 150 млрд евро. Но это всего лишь часть плана по перевооружению Европы общим объемом 800 млрд. При этом большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов стран - членов союза, остальное - в виде кредитов. И главное, все на благое дело.

"Мы все знаем, что НАТО и наши заокеанские партнеры играют решающую роль в защите нашей безопасности и свободы. Страны Балтии, Польша, страны Центральной и Восточной Европы служили для нас предупреждением. Борясь за свободу под советским гнетом, они столкнулись с трудностями, о которых многие забыли. Противники нашей демократии мобилизовались. Россия и другие увеличивают военные бюджеты, поэтому необходимость инвестировать в нашу безопасность становится все сильнее", - подчеркнула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, с этой фрау взяточницей все и так давно понятно. Для нее залезть в общий котел - дело плевое. На одних вакцинах сколько заработала. Но от ЕС решили не отставать и в Британии, правда, в этом случае не в угоду кошельку, а чтобы угодить Трампу. Британский премьер Кир Стармер объявил о переходе страны в режим "готовности к войне". Власти намерены вложить миллиарды фунтов в производство ядерных подлодок, беспилотников, развитие кибервойск и модернизацию арсеналов.

"Мы создадим более интегрированную боевую силу, которая будет более смертоносной, чем когда-либо. Все, что мы делаем, увеличивает мощь НАТО. Преобразования, которые мы проводим в области обороны, должны стать крупнейшим вкладом Великобритании в альянс. Создавая новые возможности у себя дома, мы также повышаем безопасность наших союзников, укрепляем Европу и укрепляем наши связи с США как с первым партнером Лондона в области обороны", - заявил Стармер.

Вот так, пытаясь ублажить Вашингтон, Лондон собственноручно гробит свою экономику и усложняет жизнь простых людей. Не выдержал такой военной щедрости даже бывший министр обороны Бен Уоллес. Он уверен: чем больше пушек, тем меньше пенсий.

"Выбор таков - если вы собираетесь больше тратить на оборону, то нужно либо сократить расходы в других областях, либо поднять налоги. Наши расходы на социальное обеспечение, государственные пенсии и в целом - это половина всех государственных трат. Если прибавить сюда еще и службу здравоохранения, то выходит, что на все это уходит большая часть бюджета", - сказал Уоллес.