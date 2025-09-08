Во Франции депутаты проголосовали против доверия правительству Франсуа Байру

Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте.

Недоверие правительству из-за предложенных им мер жесткой экономии выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. Трансляция велась на странице национального собрания в соцсети X.