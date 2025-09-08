Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Во Франции депутаты проголосовали против доверия правительству Франсуа Байру

Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против доверия правительству Франсуа Байру. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте.

Недоверие правительству из-за предложенных им мер жесткой экономии выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. Трансляция велась на странице национального собрания в соцсети X.

Кабинет министров Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Таким образом, он просуществовал менее девяти полных месяцев.

