Во Франции депутаты проголосовали против доверия правительству Франсуа Байру
Автор:Редакция news.by
Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против доверия правительству Франсуа Байру. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте.
Недоверие правительству из-за предложенных им мер жесткой экономии выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. Трансляция велась на странице национального собрания в соцсети X.
Кабинет министров Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Таким образом, он просуществовал менее девяти полных месяцев.