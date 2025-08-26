Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции увеличилось количество случаев заражения лихорадкой чикунгунья

Во Франции увеличилось количество случаев заражения лихорадкой чикунгунья

Число случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на европейской территории Франции возросло в 2025 году рекордно. Сообщается, что заболели свыше 150 человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV.

Ранее активное распространение вируса наблюдалось только на заморских территориях Франции, в частности на Майотте и Реюньоне, где была объявлена эпидемия.

На юге Китая выявлена вспышка лихорадки чикунгунья
Франциялихорадка