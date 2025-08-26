3.69 BYN
Во Франции увеличилось количество случаев заражения лихорадкой чикунгунья
Автор:Редакция news.by
Число случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на европейской территории Франции возросло в 2025 году рекордно. Сообщается, что заболели свыше 150 человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV.
Ранее активное распространение вируса наблюдалось только на заморских территориях Франции, в частности на Майотте и Реюньоне, где была объявлена эпидемия.