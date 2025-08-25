Во втором квартале 2025 года ВВП Германии вновь упал на 0,3 %

Берлин больше не в силах поддерживать всеобщее благосостояние в стране.

"Социальное государство в нынешнем виде отныне невозможно финансировать из того, что может себе позволить ФРГ экономически", - заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

По его словам, современная модель социального государства в Германии "больше не является финансово устойчивой". Он призвал к пересмотру системы пособий, расходы на которую превысили прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.

ФРГ, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП лишь на 1,6 % против 9,5 пункта в остальной еврозоне.