Во втором квартале 2025 года ВВП Германии вновь упал на 0,3 %
Автор:Редакция news.by
Берлин больше не в силах поддерживать всеобщее благосостояние в стране.
"Социальное государство в нынешнем виде отныне невозможно финансировать из того, что может себе позволить ФРГ экономически", - заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.
По его словам, современная модель социального государства в Германии "больше не является финансово устойчивой". Он призвал к пересмотру системы пособий, расходы на которую превысили прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.
ФРГ, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП лишь на 1,6 % против 9,5 пункта в остальной еврозоне.
Немецкая экономика сокращается 3 года подряд - на 0,3 % в 2023, на 0,2 процентного пункта в 2024-м, а во втором квартале 2025 года ВВП страны вновь упал на 0,3 %.